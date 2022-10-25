У окупованому Донецьку через брак води не працюють насоси котелень - з москви обіцяють 50 цистерн з водою цілодобово

В окупованому Донецьку повідомляють про проблеми з опаленням - незважаючи на формальний запуск опалення - тепло не надходить до будинків через пориви в мережах та нестачу води. Так званий "глава адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що "уряд Москви та МНС РФ доставлять до котелень ще 50 цистерн з водою".



Про це пишуть сепаратистські ЗМІ із посиланням на так званого "главу адміністрації" Донецька Олексія Кулемзіна.



За його словами, насоси котелень вимикаються через нестачу води в системі опалення.



"50 цистерн уряду москви, 14 автомобілів МНС у цілодобовому режимі здійснюють підвезення води", - йдеться у повідомленні.

Крім того, знов - за допомогою уряду москви - біля 7-ми котелень вже пробурено свердловини, близько 5-ти ці роботи проводяться



При цьому Кулемзін постійно закликає донетчан не зливати воду з батарей для побутових потреб, хоча мешканці повідомляють, що "не можна зливати з систем того, чого в ній немає".

Наразі у Донецьку з 330 котелень подають тепло лише 241 - інші котельні ще не запущені через відсутність необхідної кількості води.