На Донбасі ЗСУ відбили атаки російських окупантів на 11 напрямах

Українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 11 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на п'ятницю, 25 листопада.

ЗСУ зупинили наступи окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Діброва Луганської області, а також Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Окупанти за добу завдали шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.