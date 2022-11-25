09:52, 25 листопада
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На Донбасі ЗСУ відбили атаки російських окупантів на 11 напрямах
Українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 11 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на п'ятницю, 25 листопада.
ЗСУ зупинили наступи окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Діброва Луганської області, а також Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Окупанти за добу завдали шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії район населеного пункту Волківка Сумської області.
- На Слобожанському напрямі війська РФ здійснили обстріли з артилерії різних типів районами населених пунктів Стрілеча, Червоне, Зелене, Стариця, Огірцове, Вовчанськ та Двурічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяли ударний БпЛА.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону. Під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка та Площанка у Луганській області, а також Торське Донецької області. У районі Новоселівського окупанти застосували ударний БПЛА.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямах армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. З танків та різнокаліберної артилерії були обстріляні райони населених пунктів Андріївка, Верхньокам'янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти продовжують оборонятися. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле, а також Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне у Запорізькій області. У районі Вугледару російські окупанти завдали авіаудар.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках війська РФ не припиняють артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяли танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільське, Чорнобаївка, Білозерка та Велетенське Херсонської області, а також місто Херсон.
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