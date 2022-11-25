Девʼять місяців повномасштабної фази російсько-української війни в цифрах

24 листопада виповнилось рівно девʼять місяців від початку повномасштабного російського вторгнення.

Згадаємо ситуацію в кінці лютому, коли за три дні була захоплена Херсонська область, а передові загони росіян проривались на вулиці Києва та Харкова. Українському послу в Німеччині Мельнику один з міністрів на прохання про допомогу відверто сказав що в тому немає сенсу, бо Україна перестане існувати як незалежна держава вже найближчі дні.

Але завдяки героїчному українському спротиву, а потім і контрнаступу навіть у російських "пропагандонів" на 180 градусів змінилась риторика. Від “возьмем Киев за три дня”, до страху, що росіяни не зможуть утримати Крим, а українські війська можуть раптово нічним маршем дійти Московської кільцевої.

Але, якби не було, саму обʼєктивну оцінку підсумків дають факти — які, за влучним виразом Алена Лесажа, вперта річ. Тому ми спробуємо проаналізувати головні цифри цієї війни.

Знищення російської кадрової армії

В перші дні вторгнення росіяни обрушили на Україну всю міць своєї професійною кадровою армії. Наприкінці лютого через кордони України та захопленої території окупованого Крима та Донбасу на нашу країну зайшла 200-тисячна російська армія. Фактично вже в перші дні війни в першому ешелоні вторгнення взяли участь всі елітні частини російської армії з повітряно-десантними військами, парадними Кантемирівській та Таманськими дивізіями, а пізніше навіть морпіхами з Тихоокеанського флоту рф.

Двісті тисяч окупантів — це фактично було 75 відсотків всієї Сухопутної армії рф, яка налічували 300 тисяч бійців.

За цей час українські чорноземи удобрили вже майже 86 тисяч російських солдатів. Якщо прорахувати ще всі санітарні втрати окупантів з пораненими, то ця цифра, за самими скромними підрахунками (двоє поранених на одного вбитого) буде більше армії вторгнення.

Фактично путін поховав на просторах України більшість своєї кадрової армії. Тому стає зрозумілим, чому російський диктатор вимушені був піти на дуже непопулярну у росії мобілізацію — бо вже нічим було затикати дірки. Нагадаємо, що за вісім років афганської війни СРСР втратив 15 051 солдатів.

Так, і українці понесли важкі втрати, але, згідно з заявою президента Володимира Зеленського, вони в десять разів менше, ніж у окупантів.

Ще більше красномовна цифра знищених російських танків. На початку війни армія рф мала приблизно 3000 танків. На цей час вже знищено майже 2900. Тобто практично весь танковий парк рф, який був на початку війни, було ліквідовано.

Завдяки тому, що на базах зберігання знаходиться майже 13 тисяч застарілих танків, росіяни зараз збирають з двох-трьох танків — один та відправлять на фронт. Дуже часто це застарілі Т-62, які кидають в бій без тепловізорів та динамічного захисту. За інформацією експертів, два російських танкових заводи - Уралвагонзавод та Омскмаш при повному напруженні можуть виробити для армії приблизно 400 нових чи модернізованих танків. Це означає, що вже зараз армії рф для відновлення довоєнної танкової міці знадобиться 7-8 років.

Безумовно, і ЗСУ під час бойових дій втрачали танки. Але як не парадоксально, зараз в українській армії завдяки “російському ленд-лізу” та допомоги країн-партнерів (в першу чергу Польші, Словакії, Чехії) більш танків, ніж було на початок війни. Нагадаємо, що ЗСУ у лютому 2024 року мала приблизно 900 танків основних модифікацій: Т-64Б, Т-64БВ і Т-72АВ. З початку війни тільки Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та PT-91 Twardy – власної модернізації танка Т-72. Ще приблизно 400 танків у якості трофеїв Україна отримала від російської армії.

Ракетні обстріли

За весь час війни рф у якості ракетного терору нанесла 4 тисячі ракетних ударів на загальну суму приблизно 2 мільярди доларів.

Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно оприлюднив дані про кількість ракет, що залишилися в росії.

За його даними, у росії залишилося 119 ракет "Іскандер" (13%). На початок війни в арсеналі було 900 ракет, потім було виготовлено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.

Крім того, росія випустила по території України 123 протикорабельні ракети 3M-55 Onyx, їх залишилося 347 штук (74%).

Також росія має великий арсенал ракет С-300. Їх лишилося 6980 штук (87%).

У РФ залишилося 229 ракет "Калібр" (37% від арсеналу). З початку війни було випущено 391 ракету.

Крім того, у росії ще є 132 ракети Х-101 (50%), 150 ракет Х-555 (50%), 120 ракет Х-22 (32%), 356 ракет Х-35 (41%) та 43 ракети Х-47М2 "Кинжал" (73).

Чорноморський флот втратив боєздатність

На початку війни у російського командування були великі плани на використання потужності Чорноморського флоту для захоплення півдня України, а також її найбільших портів Одеси та Миколаєва.

Але за дев’ять місяців війни боєздатність його впала на 70% . Так вважає єксперт військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, флот більше не може обстрілювати артилерією українські міста на узбережжі та використовуватися для висадки морського десанту.

«Його роль на сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами «Калібр». Це чимала загроза, але це точно не те, для чого створюється повноцінний флот, який коштує досить багато грошей, і його обслуговування так само», – наголосив експерт.

Росія відвела частину свого флоту у Новоросійськ після того, як «бавовна» відбулась на аеродромі у Саках та на складі боєприпасів у Джанкої.

Також великим ударом по боєздатності флоту стало знищення двома українськими ракетами “Нептун” флагманського корабля ракетного крейсера “Москва” 13 квітня 2022 року.

А 29 жовтня Україна завдала ще одного потужного удару по флоту рф. У ніч на 29 жовтня в Севастополі були атаковані чотири військові кораблі — у тому числі фрегат, носій крилатих ракет «Калібр» «Адмірал Макаров» і десантний корабель.

Тепер і новий флагман корабель «Адмірал Макаров» зазнав таких пошкоджень, що потребує довгострокового ремонту.

Окупація українських територій

Станом на 23 лютого 2022 року в російській окупації знаходилося 43 300 кв. км, або 7%, української території.

Перший масований тиск росії весною дозволив їй захопити близько 119 тисяч квадратних кілометрів Це майже п'ята частина загальної площі України в 603 700 кв. км, що включає раніше окуповані Крим, райони Донеччини та Луганщини.

Але вже станом на сьогодні українські військові звільнили понад 52% окупованих росією з 24 лютого територій.

Зокрема, українські воїни повністю деокупували Чернігівську, Київську та Сумську області. Крім того, захисники звільнили більшу частину Харківської області, розпочали деокупацію Херсонщини, Луганської та Донецької областей.

Після визволення правобережної Херсонщини стратегічна ініціатива у війні перейшла до ЗСУ. Звісно, що до остаточної перемоги українцям доведеться пролити ще багато крові, поту та, на жаль, понести ще багато втрат. Але при цьому наведені факти та цифри російсько-української війни яскраво демонструють, що остаточна поразка путінської росії — це тільки справа часу.