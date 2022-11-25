10:49, 25 листопада
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Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки власникам карток інших банків
Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки у банкоматах мережі для платіжних карток усіх банків. Це спростить доступ громадянам до необхідних фінансових послуг за нинішніх умов.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Для тих громадян, хто бажає зняти готівку, є добра новина: відтепер ви можете зробити це у будь-якому банкоматі Ощаду без комісії. І не важливо - з картки Ощадбанку або ж з будь-якої іншої картки. Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", - йдеться в повідомленні.
Переглянути мапу банкоматів, щоб знайти найближчий, можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.
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