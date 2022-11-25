11:48, 25 листопада
У Донецьку відновили централізовану подачу води: один раз на три дні, - ГРАФІК
У Донецьку відновлюється централізоване подання води населенню.
"Вода Донбасу" повідомляє, що графік подачі води районами Донецька залишається незмінним (1 раз на 3 дні).
На сьогоднішній день, у зв'язку з бойовими діями, графік подачі води містом зміщений (сьогодні, 25 листопада, подача води здійснюватиметься за графіком 1 дня).
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