У Донецьку відновили централізовану подачу води: один раз на три дні, - ГРАФІК

У Донецьку відновлюється централізоване подання води населенню. "Вода Донбасу" повідомляє, що графік подачі води районами Донецька залишається незмінним (1 раз на 3 дні). На сьогоднішній день, у зв'язку з бойовими діями, графік подачі води містом зміщений (сьогодні, 25 листопада, подача води здійснюватиметься за графіком 1 дня).

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Ольга Романова редактор