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  • В Донецькій області працюють 117 Пунктів незламності
Ольга Романова
редактор
12:46, 25 листопада
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В Донецькій області працюють 117 Пунктів незламності

В Донецькій області працюють 117 Пунктів незламності

117 Пунктів незламності працюють на Донеччині. Загалом плануємо відкрити 158.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Пункти незламності працюють цілодобово.

Там тепло, вони оснащені генераторами, відповідно, люди можуть зарядити мобільні телефони та ліхтарики, отримати доступ до інтернету, інформацію про події в Україні й світі.

У більшості Пунктів не передбачене харчування, лише чай, кава, питна вода і печиво. Але кожна громада пристосовує їх під свої потреби.

Зокрема, у Святогірську та Лимані у Пунктах незламності люди за потреби мають можливість переночувати, приготувати собі їжу, випрати одяг.

А Слов'янськ у 6 з 11 Пунктів організував одноразове харчування, адже вони розташовані у віддалених районах міста, там здебільшого живуть пенсіонери, багато людей з інвалідністю.

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#Кириленко #Донеччина #Пунктинезламності
Ольга Романова
редактор
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