Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено людину, - ФОТО

Одна людина поранена внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Посеред дня росіяни відкрили вогонь по місту — поцілили у промислову територію і пошкодили дві адмінбудівлі.





На щастя, цього разу ніхто не загинув, але небезпека залишається дуже високою.