18:18, 25 листопада
Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено людину, - ФОТО
Одна людина поранена внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Посеред дня росіяни відкрили вогонь по місту — поцілили у промислову територію і пошкодили дві адмінбудівлі.
На щастя, цього разу ніхто не загинув, але небезпека залишається дуже високою.
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