10:27, 26 листопада
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 86 710 окупантів та 2901 танк
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 26 листопада орієнтовно склали 86 710 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 560 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2901 (+2)
- бойових броньованих машин – 5848 (+4)
- артилерійських систем – 1896 (+1)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1)
- крилаті ракети – 531 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2)
- спеціальна техніка – 163 (+0).
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