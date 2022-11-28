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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили

За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Кураховому. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 4 людини в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор