Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 88 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 87 900 солдат. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали: особового складу – близько/ about 87900 (+590) осіб ліквідовано;

танків – 2908 (+3);

бойових броньованих машин – 5861 (+5);

артилерійських систем – 1899 (+2);

РСЗВ – 395 (+0);

засоби ППО – 209 (+0);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);

крилаті ракети – 531 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4);

спеціальна техніка – 163 (+0). Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор