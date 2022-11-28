10:24, 28 листопада
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 88 тисяч окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 87 900 солдат.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько/ about 87900 (+590) осіб ліквідовано;
- танків – 2908 (+3);
- бойових броньованих машин – 5861 (+5);
- артилерійських систем – 1899 (+2);
- РСЗВ – 395 (+0);
- засоби ППО – 209 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);
- крилаті ракети – 531 (+0);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4);
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Дані уточнюються.
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