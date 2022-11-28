СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох агентів рф під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.



Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, інформує СБУ.





Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.





Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.



Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації до окупантів.





За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам рф «народную милицию днр».



Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.



Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої «звіти» доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості.



Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям.



Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.



Наразі фігурантам повідомлено про підозри.



Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.