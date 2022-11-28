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  • СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:04, 28 листопада

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох агентів рф під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, інформує СБУ.

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО, фото-1



Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську.

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО, фото-2



Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації до окупантів.

СБУ знешкодила ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - ФОТО, фото-3



За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам рф «народную милицию днр».

Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.

Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокації українських шкіл. Свої «звіти» доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості.

Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

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#Донеччина #Словʼянськ #СБУ #агенти
Ольга Романова
редактор
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