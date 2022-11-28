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  • За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів на Донеччині
Ольга Романова
редактор
12:04, 28 листопада
Надійне джерело

За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів на Донеччині

За добу окупанти обстріляли десять населених пунктів на Донеччині

У Донецькій області ворог за добу 27 листопада обстріляв десять населених пунктів. Є загиблі і поранені серед цивільних.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Загалом, за минулу добу правоохоронці зафіксували 13 ворожих обстрілів.

"Масовим ударам російських військ піддалися Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Бахмут, Велика Новосілка, Георгіївка, Карлівка, Кліщіївка, Ласточкине, Максимільянівка", – йдеться у повідомленні.

Знищені та пошкоджені вісім цивільних об’єктів, з них сім – багатоквартирні та приватні будинки.

З артилерії росіяни обстріляли дитячий майданчик у Кураховому, вбили та поранили цивільних жителів. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки. Внаслідок вогневих уражень дістали травми також жителі Авдіївки та Георгіївки.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Крім того, за добу поліція допомогла евакуювати 52 людини. З початку обов’язкової евакуації – понад 31 361 особу, серед них 4714 – діти, 1906 – люди з інвалідністю.

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#Донеччина #окупанти #обстрілі
Ольга Романова
редактор
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