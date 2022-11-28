«Аби не повиздихали»: в росії платять жебрацькі премії окупантами

Мабуть єдина «цінність», яка ще залишилася значущою для росіян (окрім горілки)) – це гроші.

Воно й не дивно. «Мораль», «Духовність» та інші загальноцивілізаційні справжні цінності прийшлися «не ко двору» країні втрачених надій. Залишилися гроші… …для одних росіян, тих, хто вважає себе «елітою» та причетний до кремлівського «олімпу». Для інших – жалюгідні крихти, які «олімпійці» кидають до низу, на «дно» росії, як колись годували качок на міських ставках мордора, пише у своєму блозі на Цензор.нет політолог Юрій Федоренко.

Кожен справжній рибалка знає просту істину: рибу ні в якому разі не потрібно перекормити. Бо вона не клюватиме на гачок. Влада кремля ті ще рибалки і цю істину засвоїли дуже давно. Тому «підкормка» іде за принципом «аби не повиздихали». І «риба» залюбки клює на ті жалюгідні крихти, на які «розщедрюється» путінська влада.

Зрозумівши, що «могілізація» не викликала ніякого «духовного підйому у серцях» простих росіян, а «годувати» свіже «гарматне м’ясо» обіцяними у хворобливому агітаційному запалі сотнями тисяч «дерев’яних» собі дорожче, кремль вирішив не поскупитися на премії за «бойові досягнення». Ну як, «не поскупитися»… Де кремль, а де – щедроти! Тому й «премії» виглядають так, ніби то оркам у бою протистоїть не потужне військо, оснащене реально новітніми зразками зброї, а якесь збіговисько «у лаптях і на бричках, оснащених кулеметами «максим» 1883 року народження.

«Прайс» премій за знищену українську техніку, оприлюднений російським телеканалом «звєзда» (якісь негарні асоціації!))), виглядає наступним чином:

За збитий літак – 300 тисяч «дерев’яних»

За збитий гелікоптер – 200 тисяч «дерев’яних»

За знищений танк – 100 тисяч «дерев’яних»

За БТР, САУ, безпілотник – 50 тисяч «дерев’яних»

На чому ж на думку кремля літають Захисники України, якщо за наш літак оркам пропонують «величезні» 300 тисяч? На мітлах?! Адже росія стовідсотково знає реальну вартість бойового літака і не раз переконувала у такій своїй «обізнаності» власних військових.

Вже загиблого на Україні «хероя росії» Канамата Боташева за втрату літака Су-27У 2013 року рішенням суду було засуджено до чотирьох років позбавлення волі умовно і штрафу 5 млн рублів (обвинувачення наполягало на повному відшкодуванні збитків - понад 100 млн рублів).

З майора ПКС Василя Савельєва, який 2020 року під час учбового бою по-справжньому збив літак умовного противника, міноборони рф-ії хоче отримати понад мільярд рублів!

Балашовський суд вимагає стягнути з колишнього борттехніка-інструктора, капітана ВПС рф Юрія Терешина вартість військового транспорту, який розбився з його вини, понад 11 млн рублів.

Таких історій багато. І «розцінки» суттєво, у десятки чи, навіть, сотні разів відрізняються від запропонованих «премій» для мордорських горе вояків.