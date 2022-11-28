13:37, 28 листопада
У Донецьку горить нафтобаза, - ФОТО, ВІДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Зараз над містом спостерігається чорний дим.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За інформацією мешканців, пожежа сталася у Ленінському районі міста після "прильоту".
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