У Донецьку горить нафтобаза, - ФОТО, ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Зараз над містом спостерігається чорний дим. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. За інформацією мешканців, пожежа сталася у Ленінському районі міста після "прильоту".

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Ольга Романова редактор