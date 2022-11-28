ЗСУ знищили російську базу в Сватово: там знаходилось 70 окупантів

У Сватовому підтверджено ураження ворожого об’єкту, де перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється.

Удару по рашистам було завдано 25 листопада, інформує Генштаб ЗСУ.



Також Генштаб зазначає, що місцеві лікарні Щастинського району перевантажені через велику кількість поранених загарбників, противник навіть змушений евакуювати своїх поранених до Луганська.