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  • У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
09:21, 29 листопада

У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині, - ВІДЕО

У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині, - ВІДЕО

Західне територіальне управління Національної гвардії показало, як група розвідників 8-го полку проводить зачистку на Луганщині.

Відео роботи розвідників оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

"Бійці знаходять знищену техніку та російських окупантів. Відбиті у ворога позиції знаходяться у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Звідти росіяни обстрілювали з мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у повідомленні.

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#Нацгвардія #Луганщина #Білогорівка
Ольга Романова
редактор
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