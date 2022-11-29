09:21, 29 листопада
У Нацгвардії показали кадри зачистки Білогорівки на Луганщині, - ВІДЕО
Західне територіальне управління Національної гвардії показало, як група розвідників 8-го полку проводить зачистку на Луганщині.
Відео роботи розвідників оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.
"Бійці знаходять знищену техніку та російських окупантів. Відбиті у ворога позиції знаходяться у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Звідти росіяни обстрілювали з мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у повідомленні.
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