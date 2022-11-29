На Донбасі ЗСУ відбили атаки російських окупантів на 10 напрямах

За минулу добу українські сили відбили атаки окупантів у районі 10 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на вівторок, 29 листопада.

ЗСУ зупинили наступ окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області, а також Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 і Су-24.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Російські окупанти за добу завдали дев’ять ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктів.