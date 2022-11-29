09:35, 29 листопада
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На Донбасі ЗСУ відбили атаки російських окупантів на 10 напрямах
За минулу добу українські сили відбили атаки окупантів у районі 10 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на вівторок, 29 листопада.
ЗСУ зупинили наступ окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області, а також Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.
За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 і Су-24.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Російські окупанти за добу завдали дев’ять ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктів.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку мінометний та артилерійський обстріл зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.
- На Слобожанському напрямку під обстріли з мінометів та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.
- На Куп’янському напрямку війська РФ тримають оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснили обстріли з артилерії різних типів районами населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснили обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. З танків і артилерії були обстріляні об'єкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області неподалік лінії зіткнення. Були завдані ракетні удари по цивільній інфраструктурі міста Дніпро.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійські обстріли підрозділів українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсона.
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