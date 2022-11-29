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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 88 380 окупантів та 2911 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:03, 29 листопада
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 88 380 окупантів та 2911 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 88 380 окупантів та 2911 танків

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали 88 380 осіб. З минулу добу сили оборони ліквідували 480 осіб.

Про це повідомивГенеральний штаб ЗСУ. Також росіяни втратили учора три танки, а загалом – 2911. 

Загальні втрати:

  • бойових броньованих машин – 5866 (+5)
  • артилерійських систем – 1901 (+2)
  • РСЗВ – 395 (+0)
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 280 (+2)
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0)
  • крилаті ракети – 531 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7)
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Дані уточнюються.

Фото: Генштаб
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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