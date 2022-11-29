10:03, 29 листопада
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 88 380 окупантів та 2911 танків
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали 88 380 осіб. З минулу добу сили оборони ліквідували 480 осіб.
Про це повідомивГенеральний штаб ЗСУ. Також росіяни втратили учора три танки, а загалом – 2911.
Загальні втрати:
- бойових броньованих машин – 5866 (+5)
- артилерійських систем – 1901 (+2)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 280 (+2)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0)
- крилаті ракети – 531 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7)
- спеціальна техніка – 163 (+0).
Дані уточнюються.
Фото: Генштаб
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