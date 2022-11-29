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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 88 380 окупантів та 2911 танків

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали 88 380 осіб. З минулу добу сили оборони ліквідували 480 осіб. Про це повідомивГенеральний штаб ЗСУ. Також росіяни втратили учора три танки, а загалом – 2911. Загальні втрати: бойових броньованих машин – 5866 (+5)

артилерійських систем – 1901 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 280 (+2)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7)

спеціальна техніка – 163 (+0). Дані уточнюються. Фото: Генштаб

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