ЗСУ знищили в Сватово 20 окупантів

Сили оборони України вразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області".

За попередніми даними Генштабу, втрати ворога склали до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.