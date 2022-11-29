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Ольга Романова
редактор
10:35, 29 листопада
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ЗСУ знищили в Сватово 20 окупантів

ЗСУ знищили в Сватово 20 окупантів

Сили оборони України вразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

 "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області".

За попередніми даними Генштабу, втрати ворога склали до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.

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#Луганщина #Сватово #Генштаб #ЗСУ #окупанти
Ольга Романова
редактор
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