10:35, 29 листопада
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ЗСУ знищили в Сватово 20 окупантів
Сили оборони України вразили розташування противника в місті Сватове на Луганщині, знищено до 20 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області".
За попередніми даними Генштабу, втрати ворога склали до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.
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