17:33, 29 листопада
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На Донеччині нацгвардійці знищили БМП окупантів, - ВІДЕО
Бійці Національної гвардії знищили бойову машину піхоти противника на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.
Повідомляється, що гвардійці зі спецпідрозділу "Омега" знищили ворожу бойову машину піхоти в районі Авдіївки.
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