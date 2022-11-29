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На Донеччині нацгвардійці знищили БМП окупантів, - ВІДЕО

Бійці Національної гвардії знищили бойову машину піхоти противника на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання НГУ. Повідомляється, що гвардійці зі спецпідрозділу "Омега" знищили ворожу бойову машину піхоти в районі Авдіївки.

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Ольга Романова редактор