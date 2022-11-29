Роздуми або Навіщо Господь позбавив росіян розуму?...

Чим завинили перед Богом українці, що Він наслав такі страшні та криваві випробування на нашу рідну землю? Де і коли ми помилилися, що прогнівили Його? Мабуть такі питання ставить перед собою більшість з нас. І часто не знаходять відповіді…

Особливо ті, хто втратив у цій кривавій війні, яку влаштувала безумна путінська орда, своїх рідних та близьких, діточок…, пише у своєму блозі на Цензор.нет політолог Юрій Федоренко.

У чому наша провина і чи є вона взагалі? Адже це не кара, це – випробування! А Бог, як кажуть, завжди відміряє своїм дітям тільки такі біди та нещастя, які вони можуть подолати. Вистояти, перемогти і знову жити щасливим повноцінним життям! Ось і ми, українці, вистоїмо і переможемо. Інакше і бути не може!

А чим завинили росіяни, що Всевишній позбавив їх розуму? Сотню мільйонів, цілу націю! Адже поведінка мешканців псевдоімперії не піддається ніякій логіці! Я можна бути таким дурним та довірливим? Я вже не кажу про відсутність совісті, людяності, моралі, волі, здорового глузду та інших, притаманних справжнім людям, якостей!

Намагаюся їх зрозуміти і не можу. Саме їхню довірливість і дурість. Припустимо, на українських телеканалах та інших вітчизняних ЗМІ з’являється інформація, що на московії палять українські прапори, б’ють по морді за українську мову і їдять українських дітей. А в мене, наприклад, тітка у Краснодарі, брат у Мурманську та товариш у Пітері. Я телефоную їм і ставлю запитання руба: ви там що, курва, з глузду з’їхали? Що ви творите? Вони у шоці! Запевняють мене, що це все не правда і запрошують до себе у гості, аби я на власні очі впевнився, що мої звинувачення – то є суцільна дурня.

І проживаю я у багатоповерхівці, де практично у кожного сусіда є родичі та близькі, які живуть на росії. Ми з сусідами починаємо обговорювати ці інформаційні нісенітниці, які вперто повторюються на всіх ресурсах, тим більше, що Петро з 2 під’їзду напередодні повернувся із самої москви, де святкував з рідними, що там проживають, народження четвертої дитини, свого чергового вже племінника. Він теж нічого такого не побачив і не відчув. Ну, хіба що посперечався з продавчинею місцевої «П’ятірочки» через відсутність у продажу справжнього сала з проріззю. І все! Причому, жіночка навіть відповідала йому на українській мові, що перепрошує, і завтра вже «стовідсотково буде і сало і паляниця з цибулею»!

У кожного з нас є у рідному місті безліч рідних та знайомих. І в інших українських містах та селах. Ми спілкуємося, спочатку – сміємося з цих нісенітниць, вважаючи їх за невдалу підготовку до святкування «Дня дурня», потім починаємо писати та телефонувати на телебачення. Бо ми не розуміємо ситуації і нас ображає, що хтось намагається пошити нас у дурні. А потім, через деякий час, наш Президент оголошує про початок якоїсь «спецоперації», бо виявляється, що, за словами Президента та Гаранта, моя тітка з Краснодару разом з рідним братом із Мурманська вже змастили кулемети і готові до вторгнення на мою рідну землю, бо вже давно люто ненавидять Україну. А я з тіткою учора ввечері спілкувався з приводу спільного відпочинку влітку…

Невже я повірю у ці нісенітниці? Невже я, розумна людина, вдягну чоботи та візьму рушницю щоб піти і вбити свого пітерського товариша, якому хрестив його доньку?! Як? Більше 50% росіян мають або українське коріння, або генеалогічно пов’язані з українцями! Навіщо Господь позбавив росіян розуму?!!

Ось на це питання відповіді, мабуть, не існує. Бо те, на що перетворилася сучасна путінська росія, не має ніякого логічного розуміння…