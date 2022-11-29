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  • "Шахтар" здійснив свій перший зимовий трансфер
Ольга Романова
редактор
18:27, 29 листопада
Надійне джерело

"Шахтар" здійснив свій перший зимовий трансфер

"Шахтар" здійснив свій перший зимовий трансфер

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клуба.

21-річний гравець приєднається до донецької команди 1 січня 2023 року. Контракт Гочолейшвілі з "Шахтарем" буде розрахований на п’ять років.

Гочолейшвілі - вихованець Академії Сабуртало, за основну команду якого виступав з 2020 року та зіграв 85 матчів, забивши 8 м’ячів і віддавши 12 гольових передач.

17 листопада 2022 року Гочолейшвілі дебютував у складі національної збірної Грузії, а до цього провів 7 матчів за молодіжну своєї країни.

Досьє

Георгій Гочолейшвілі

Народився 14 лютого 2001 року в Кутаїсі (Грузія)
Зріст: 178 см
Амплуа: правий захисник

Кар’єра: «Сабуртало» (2020–2022)

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#Шахтар #Гочолейшвілі
Ольга Романова
редактор
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