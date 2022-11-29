18:27, 29 листопада
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"Шахтар" здійснив свій перший зимовий трансфер
Донецький "Шахтар" оголосив про підписання грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі.
Про це повідомляє пресслужба донецького клуба.
21-річний гравець приєднається до донецької команди 1 січня 2023 року. Контракт Гочолейшвілі з "Шахтарем" буде розрахований на п’ять років.
Гочолейшвілі - вихованець Академії Сабуртало, за основну команду якого виступав з 2020 року та зіграв 85 матчів, забивши 8 м’ячів і віддавши 12 гольових передач.
17 листопада 2022 року Гочолейшвілі дебютував у складі національної збірної Грузії, а до цього провів 7 матчів за молодіжну своєї країни.
Досьє
Георгій Гочолейшвілі
Народився 14 лютого 2001 року в Кутаїсі (Грузія)
Зріст: 178 см
Амплуа: правий захисник
Кар’єра: «Сабуртало» (2020–2022)
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