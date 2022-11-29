"Шахтар" здійснив свій перший зимовий трансфер

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клуба.

21-річний гравець приєднається до донецької команди 1 січня 2023 року. Контракт Гочолейшвілі з "Шахтарем" буде розрахований на п’ять років.

Гочолейшвілі - вихованець Академії Сабуртало, за основну команду якого виступав з 2020 року та зіграв 85 матчів, забивши 8 м’ячів і віддавши 12 гольових передач.

17 листопада 2022 року Гочолейшвілі дебютував у складі національної збірної Грузії, а до цього провів 7 матчів за молодіжну своєї країни.

Досьє



Георгій Гочолейшвілі



Народився 14 лютого 2001 року в Кутаїсі (Грузія)

Зріст: 178 см

Амплуа: правий захисник



Кар’єра: «Сабуртало» (2020–2022)