09:35, 30 листопада
На окупованій Луганщині росіяни мобілізували майже 60% шахтарів
Російські окупанти мобілізували понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог відправив на фронт 58% шахтарів компанії "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з цим колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно", - сказано в повідомленні.
Разом із тим у ЦНС прогнозують збереження темпів мобілізації і закликають усіх українців, хто може, залишати окуповані території.
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