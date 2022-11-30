На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та 15 поранили

За 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 15 людей в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.