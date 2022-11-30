11:25, 30 листопада
На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та 15 поранили
За 28 листопада росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 15 людей в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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