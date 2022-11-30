12:26, 30 листопада
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ЗСУ ліквідували групу окупантів під Бахмутом, - ВІДЕО
Українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Робота спецпідрозділу 93-тя ОМБр Холодний Яр "Сенека", - йдеться у повідомленні.
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