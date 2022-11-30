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ЗСУ ліквідували групу окупантів під Бахмутом, - ВІДЕО

Українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. "Робота спецпідрозділу 93-тя ОМБр Холодний Яр "Сенека", - йдеться у повідомленні.

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Ольга Романова редактор