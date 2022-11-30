Підтримка війни впала: вже більше половини росіян за переговори з Україною

Російська влада помітила зниження суспільної підтримки війни на тлі постійних поразок на фронті та мобілізації. За даними опитування, за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Як передає видання, у Росії на замовлення Кремля ФСО провели чергове закрите соцопитування. За його даними, за мирні переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни лише 25%.

Зазначено, що ці цифри загалом збігаються з результатами жовтневого опитування "Левада-Центру", єдиного великого незалежного соціологічного центру у Росії. У цьому звіті "за" та "швидше, за" мирні переговори виступили 57% респондентів; "за" та "швидше, за" продовження бойових дій - 27%.

При цьому, судячи з закритих соцопитування ФСО, ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом. Ще у липні 2022 року опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 30% росіян. З цієї причини російська влада планує обмежити кількість відкритих опитувань на цю тему.

Повідомляється, що кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, почала швидко зростати після оголошення мобілізації 21 вересня.