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  • Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:45, 30 листопада
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Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО

Воїни 93-ї бригади Холодного Яру сьогодні захищають місто Соледар в Донецькій області.

На сторінці бригади  опубліковані  фото із майже зруйнованого міста на Донбасі.

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО, фото-1

“Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці.

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО, фото-2

Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади Холодний Яр тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто.

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО, фото-3

Дивіться наші фотозамальовки про життя і оборону міста Солі”, - йдеться в повідомленні.

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО, фото-4

Нагадаємо, що до війни у Соледарі мешкало понад 11 тисяч мешканців.

Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО, фото-5
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#Донеччина #Соледар #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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