16:45, 30 листопада
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Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО
Воїни 93-ї бригади Холодного Яру сьогодні захищають місто Соледар в Донецькій області.
На сторінці бригади опубліковані фото із майже зруйнованого міста на Донбасі.
“Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці.
Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади Холодний Яр тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто.
Дивіться наші фотозамальовки про життя і оборону міста Солі”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що до війни у Соледарі мешкало понад 11 тисяч мешканців.
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