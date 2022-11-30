Як виглядає сьогодні прифронтовий Соледар на Донеччині, - ФОТО

Воїни 93-ї бригади Холодного Яру сьогодні захищають місто Соледар в Донецькій області.

На сторінці бригади опубліковані фото із майже зруйнованого міста на Донбасі.

“Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема вигод - ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці.

Соледар - один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Воїни 93-ї бригади Холодний Яр тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто.

Дивіться наші фотозамальовки про життя і оборону міста Солі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до війни у Соледарі мешкало понад 11 тисяч мешканців.