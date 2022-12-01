09:13, 1 грудня
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На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців
За 30 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині — у Бахмуті.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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