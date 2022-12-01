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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 89 440 окупантів та 2915 танків

Загальні бойові втрати росії у війні проти українців з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали 89 440 осіб. За минулу добу українські сили оборони ліквідували 560 окупантів. Також знищено один ворожий танк. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: бойових броньованих машин – 5877 (+5)

артилерійських систем – 1904 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 210 (+0)

літаків – 280 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12)

спеціальна техніка – 163 (+0) Дані уточнюються.

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