Як 10 росіян з пвк "Вагнер" атакували 2 украінських бійців під Бахмутом: бій з дрона, - ВІДЕО

Унікальне відео відзняв Олександр Солонько з підрозділу аеророзвідки з Бахмуту - тут добре видно тактику штурмової групи «Вагнера». 10 росіян зробили спробу захопити наш спостережний пост, на якому знаходилось двоє бійців.

Про це розповідає журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов.

“Варто відмітити, зо противник провів ретельну розвідку, і діяв в координації зі своїм розвідувальним дроном. Росіяни йдуть дуже впевнено, швидко, добре знають куди і знають, на маршруті їх не побачать та не обстріляють. Група ділиться на дві частини, одна намагається зав’язати бій та закидати нашу позицію гранатами, інша намагається зробити маневр с флангу. Місцевість сприяє прихованим діям.

На щастя, оборона цього пункту забезпечувалась контролем з нашого дрона, який вчасно помітив ворога, передав інформацію двом нашим бійцям, і вони підготувались до бою і не дозволили ворогу підійти ближче та закидати гранатами, не дали реалізувати велику чисельну перевагу. Наявність дрона для контролю оборони дозволило врятувати життя, дати бій та втримати позицію навіть попри значну перевагу противника. Саме кількість дронів в повітрі забезпечує ситуаційну обізнаність командира взводу та роти. Це відбулось у листопаді під Бахмутом.

На знак поваги до ефективних дій аеророзвідників передаємо їм Мавік-3 від фонду., - підсумував Бутусов.