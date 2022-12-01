СБУ затримала в Лимані колаборантку, яка пропонувала «сухпайки» з рф в обмін на підтримку окупаційної влади

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.



Під час захоплення Лиману вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації, інформує СБУ.



Там її призначили «головою мікрорайону «Північний», де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і «здавала» агресору учасників руху опору.



Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо «приєднання» регіону до країни-агресора.



Для забезпечення підтримки «нової влади» і збору потрібної кількості «голосів» вона пропонувала «гумдопомогу» з рф у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.



У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала «скаргою» до окупаційних органів та репресіями.



За даними слідства, поплічницею ворога виявилась місцева жителька, яка після захоплення міста «вийшла» на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.



Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам «списки» українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.



Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя.



Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.



Їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.



Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.