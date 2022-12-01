11:29, 1 грудня
Лавров заявив, що ОБСЄ коригувала удари по Луганську і Донецьку
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що нібито представники ОБСЄ брали участь у коригуванні вогню по окупованих Луганську і Донецьку.
Про це Лавров заявив на пресконференції 1 грудня, інформує "УП".
"Розкрилися факти участі ОБСЄ в коригуванні вогню по Луганську і Донецьку".
При цьому глава російського МЗС просто поділився своїми домислами з цього приводу, а фактів нібито коригування ударів учасниками ОБСЄ навести не зміг.
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