На Донеччині люди почали повертатися у Краматорськ та Словʼянськ

З початку повномасштабної війни до липня 2022 року більшість населення з Краматорська та Слов’янська евакуювали, але наразі десятки тисяч жителів вже повернулися до цих міст.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Lb.ua.

“На липень поточного року з очільниками військових адміністрацій ми досягли максимальної мети з евакуації. Станом на 24 лютого 2022 року в Краматорську було 204 тис. жителів, ми досягли показника до 45 тис. населення. Місто Слов’янськ – трохи більше 100 тис. населення, постійно проживаючих – приблизно 96 тис. Після проведення максимально ефективної евакуації на липень місяць лишалося менше 20 тис. Населення”, – повідомив Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що станом на зараз газопостачання як в приватному секторі, так і в багатоквартирних будинок Краматорська та Слов’янська відновлене і люди почали повертатися.

“Наразі цифра по Краматорську сягає близько 80 тис. жителів, а міста Слов’янська – до 40 тис. жителів. Ми з вами розуміємо, яка кількість людей повертається, коли повертається життя в ці міста, які були і залишаються ключовими для реалізації планів ворога, – які, я впевнений, реалізовані не будуть. Обстріли періодичні, на жаль, завдаються по цим містам, як і по всій території області. Немає жодного безпечного місця”, – наголосив Павло Кириленко.