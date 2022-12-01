  • Головна
  • На Донеччині люди почали повертатися у Краматорськ та Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
15:37, 1 грудня
Надійне джерело

На Донеччині люди почали повертатися у Краматорськ та Словʼянськ

На Донеччині люди почали повертатися у Краматорськ та Словʼянськ

З початку повномасштабної війни до липня 2022 року більшість населення з Краматорська та Слов’янська евакуювали, але наразі десятки тисяч жителів вже повернулися до цих міст.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Lb.ua.

“На липень поточного року з очільниками військових адміністрацій ми досягли максимальної мети з евакуації. Станом на 24 лютого 2022 року в Краматорську було 204 тис. жителів, ми досягли показника до 45 тис. населення. Місто Слов’янськ – трохи більше 100 тис. населення, постійно проживаючих – приблизно 96 тис. Після проведення максимально ефективної евакуації на липень місяць лишалося менше 20 тис. Населення”, – повідомив Кириленко.

Голова Донецької ОВА зазначив, що станом на зараз газопостачання як в приватному секторі, так і в багатоквартирних будинок Краматорська та Слов’янська відновлене і люди почали повертатися.

“Наразі цифра по Краматорську сягає близько 80 тис. жителів, а міста Слов’янська – до 40 тис. жителів. Ми з вами розуміємо, яка кількість людей повертається, коли повертається життя в ці міста, які були і залишаються ключовими для реалізації планів ворога, – які, я впевнений, реалізовані не будуть. Обстріли періодичні, на жаль, завдаються по цим містам, як і по всій території області. Немає жодного безпечного місця”, – наголосив Павло Кириленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Краматорськ #Слов’янська #Кириленко
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту