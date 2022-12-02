Бутусов: російським військам вдалось вибити ЗСУ з деяких позицій біля сіл Курдюмівка та Озарянівка, біля Бахмута

Позавчора російським військам вдалось вибити наші підрозділи з деяких позицій біля сіл Курдюмівка та Озарянівка, південніше Бахмута.

Про це повідомив журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов.

“Українські воїни передали мені свої враження про наші дії та дії противника.

А дії противника визначаються новою тактикою - піхотні атаки у темний час:

1. Застосування цілодобової аеророзвідки, в тому числі з застосуванням дронів з тепловізорами.

2. Створення штурмових груп піхоти для нічного бою, оснащених нічною оптикою та тепловізійними прицілами, чисельністю в 10-20 бойовиків, з кращим рівнем підготовки та більш злагоджених.

3. Створення груп закріплення, чисельністю до 50 бойовиків, які мають заходити на захоплену позицію та закріплюватись на них у випадку успішної атаки штурмової групи.

4. Проведення артилерійської підготовки атаки.

5. Безпосередній вогневий супровід атаки з застосуванням автоматичних станкових гранатометів, які підтягуються близько до бойових порядків. Малий калібр АГС дозволяє піхоті противника близько притискатись до розривів. Противник намагається налагодити максимально щильну взаємодію з піхотою.

6. Застосування:

- Спостереження з повітря за нашими позиціями, управління атакою через спостереження з дрону;

- Артилерійські наліти на позиції, намагання "розм'якшити" оборону, вибити важке озброєння;

- Застосування протитанкових ракетних комплексів для ураження наших позицій, у тому числі ПТРК Корнет з тепловізійним прицілом;

- Приховане зближення у темний час штурмових груп до рубежу атаки;

- Для збереження бронетехніки від ураження та забезпечення максимальної раптовості бронетехніка не застосовується для безпосередньої підтримки піхоти;

- Щільний обстріл позицій з АГСів;

- Під час обстрілу штурмова група зближується з нашими позиціями, і намагається увірватися в окопи разом з останніми вибухами ВОГів з АГС;

- Значна увага приділяється налагодженню взаємодії між штурмовими групами та АГСами безпосереднього вогневого супроводу атаки;

- Підхід на захоплену позицію групи закріплення, яка одразу посилено заривається в землю;

- Бронетехніка слідує на відстані для вогневої підтримки з дистанції, намагаючись не підставлятись під наші протитанкові ракетні комплекси;

- У випадку невдалої атаки росіяни піддають позицію артилерійському обстрілу;

- Денні та нічні атаки можуть чередуватись на одному напрямку.

7. Мета противника зменшити втрати та досягнути раптовості, щоб використати ймовірну відсутність нічної аеророзвідки, нестачу нічної оптики та тепловізорів у наших бійців. Ворог намагається зменшити великі втрати піхоти, і не допустити зриву висування штурмових груп на рубежі зосередження.

8. Ключовим елементом російських дій є дрони, через які відбувається увесь цикл бойового управління.

9. Бронетехніка та артилерія перестали бути засобом прориву у російській тактиці, як це було у попередніх стадіях війни. Основне навантаження зараз лягає на піхоту, яка має діяти самостійно. Тому застосування тактики нічних дій хоч і не призводить до зменшення російських втрат, але дозволяє добитися результатів там, де раніше значний час денні атаки до успіху не призводили.

10. Цілодобові піхотні атаки малих груп піхоти стають ефективним засобом протискання та захоплення окремих позицій там, де є проблеми в організації оборони, розвідки, зв'язку, нічного бою, індивідуальної тактичної та вогневої підготовки наших бійців та підрозділів”, - повідомив Бутусов.





