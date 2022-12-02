09:54, 2 грудня
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ЗСУ наближаються до Кремінної
Українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. Так, до Кремінної залишилося декілька кілометрів.
Про це в ефірі Freedom розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Lb.ua.
"Дуже важко дається кожен метр землі, оскільки велику кількість техніки привезли туди окупанти. Був у них час, щоб підготуватися: замінувати і дороги, і мости, і будинки, і лісомуги - все заміновано. Зведено якісь укріпрайони", - розповів Гайдай.
Також ЗСУ рухаються вперед і на Сватівщині.
Водночас, як додав, Гайдай, росіяни намагаються захопити майже зруйновану Білогорівку. Однак їхні атаки відбивають українські бійці.
За словами керівника ОВА, у районі Старобільська перебувають найбільш боєздатні російські підрозділи (зокрема, десантники з Херсонського напрямку).
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