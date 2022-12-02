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  • У війні з росією загинули до 13 000 українських воїнів, – Подоляк
Роман Лазоренко
головний редактор
10:13, 2 грудня
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У війні з росією загинули до 13 000 українських воїнів, – Подоляк

У війні з росією загинули до 13 000 українських воїнів, – Подоляк

Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими.

Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Lb.ua.

Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісі

ї уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених. 

"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він. 

Подоляк додав, що втрат через поранення більше. 

"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.

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#Подоляк #росія #Україна #війна #втрати
Роман Лазоренко
головний редактор
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