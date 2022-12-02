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На Донеччині за добу окупанти поранили шість мирних мешканців

За 1 грудня росіяни поранили 6 цивільних на Донеччині: 4 у Бахмуті та 2 у Кураховому. Про це повідомив голова Донецькї ОВА Павло Кириленко



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор