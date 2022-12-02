12:23, 2 грудня
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №820 від 1 грудня, опублікований на сайті Офісу президента.
Таким чином Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.
СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
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