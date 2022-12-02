12:21, 2 грудня
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Гайдай розповів, які міста у Луганській області незабаром можуть звільнити
Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Цьому сприятиме морозна погода.
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Уривок відео він опублікував у Telegram.
Гайдай зазначив, що найближчим часом ЗСУ можуть звільнити Кремінну. Наступним звільненим містом може стати Рубіжне.
За його словами, окупанти розуміють, що не зможуть утримати Кремінну.
«Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрям Сватового це і на наші міста — Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поряд», — сказав глава ОВА.
Він зазначив, що окупанти не зможуть довго обороняти Рубіжне, оскільки після початку повномасштабного вторгнення його на 50% зруйнували.
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