Гайдай розповів, які міста у Луганській області незабаром можуть звільнити

Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Цьому сприятиме морозна погода.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Уривок відео він опублікував у Telegram.

Гайдай зазначив, що найближчим часом ЗСУ можуть звільнити Кремінну. Наступним звільненим містом може стати Рубіжне.

За його словами, окупанти розуміють, що не зможуть утримати Кремінну.

«Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрям Сватового це і на наші міста — Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поряд», — сказав глава ОВА.

Він зазначив, що окупанти не зможуть довго обороняти Рубіжне, оскільки після початку повномасштабного вторгнення його на 50% зруйнували.