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  • В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:48, 3 грудня

В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО

В окупованому Донецьку вчора, 2 грудня, повідомили про масштабний обстріл Ворошилівського району.

Про це повідомив так званий "мєр" Донецька Олексій Кулемзин.

За його інформацією, у Ворошиловському районі поранення отримали жінка 1942 р. н., хлопець 2002 р. н., дівчина 2003 р. н.

Також у 2 багатоквартирних будинках пряме попадання у покрівлю; у 1 багатоквартирному будинку пряме потрапляння на 4-й поверх; пряме влучення у фасад будівлі супермаркету «MOLOKO» (гастроном "Москва"), зруйноване скління; пошкоджено скління у 13 багатоквартирних будинках; - пошкоджено скління у будинках 2 котелень; пошкоджено скління у будівлі Управління залізниці; пошкоджено скління у приміщенні Інституту науково-технічної інформації.

У обстрілах окупанти традиційно звинувачують ЗСУ, але нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" у лютому 2022 року саме окупаційна "влада" заявила, що "ДНР" разом з російською армією буде повністю захоплювати українську Донецьку область і розпочались активні бойові дії.

В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-1
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-2
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-3
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-4
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-5
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО, фото-6
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#Донецьк #обстріли #гастрономМосква
Ольга Романова
редактор
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