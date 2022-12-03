12:48, 3 грудня
В окупованому Донецьку "прильоти" по центру міста. Постраждав колишній гастороном "Москва", - ФОТО
В окупованому Донецьку вчора, 2 грудня, повідомили про масштабний обстріл Ворошилівського району.
Про це повідомив так званий "мєр" Донецька Олексій Кулемзин.
За його інформацією, у Ворошиловському районі поранення отримали жінка 1942 р. н., хлопець 2002 р. н., дівчина 2003 р. н.
Також у 2 багатоквартирних будинках пряме попадання у покрівлю; у 1 багатоквартирному будинку пряме потрапляння на 4-й поверх; пряме влучення у фасад будівлі супермаркету «MOLOKO» (гастроном "Москва"), зруйноване скління; пошкоджено скління у 13 багатоквартирних будинках; - пошкоджено скління у будинках 2 котелень; пошкоджено скління у будівлі Управління залізниці; пошкоджено скління у приміщенні Інституту науково-технічної інформації.
У обстрілах окупанти традиційно звинувачують ЗСУ, але нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" у лютому 2022 року саме окупаційна "влада" заявила, що "ДНР" разом з російською армією буде повністю захоплювати українську Донецьку область і розпочались активні бойові дії.
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