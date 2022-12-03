14:01, 3 грудня
Воїни ЗСУ перетворили на "двухсотих" ще більше ніж 500 російських окупантів
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали близько 90 600 осіб. За минулу добу росіяни не дорахувалися 510 своїх військових.
Про це 3 грудня повідомив Генштаб ЗСУ у оперативному зведенні за минулу добу.
Також втрати ворога склали:
танків ‒ 2917 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
артилерійських систем – 1906 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од, гелікоптерів – 263 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
У Генштаьы додали, що дані уточнюються.
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