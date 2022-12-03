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  • Воїни ЗСУ перетворили на "двухсотих" ще більше ніж 500 російських окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
14:01, 3 грудня

Воїни ЗСУ перетворили на "двухсотих" ще більше ніж 500 російських окупантів

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали близько 90 600 осіб. За минулу добу росіяни не дорахувалися 510 своїх військових. 

Про це 3 грудня повідомив Генштаб ЗСУ у оперативному зведенні за минулу добу.

Також втрати ворога склали:

 танків  ‒ 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5886 (+3) од,

артилерійських систем  – 1906 (+1) од,

РСЗВ  – 395 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 210 (+0) од,

літаків  – 280 (+0) од, гелікоптерів  – 263 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1572 (+8),

крилаті ракети  ‒ 531 (+0),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,

спеціальна техніка  ‒ 163 (+0).

У Генштаьы додали, що дані уточнюються.

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#війна #окупанти #втрати #втратиокупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
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