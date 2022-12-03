Воїни ЗСУ перетворили на "двухсотих" ще більше ніж 500 російських окупантів

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали близько 90 600 осіб. За минулу добу росіяни не дорахувалися 510 своїх військових.

Про це 3 грудня повідомив Генштаб ЗСУ у оперативному зведенні за минулу добу.

Також втрати ворога склали:

танків ‒ 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,

артилерійських систем – 1906 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од, гелікоптерів – 263 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

У Генштаьы додали, що дані уточнюються.