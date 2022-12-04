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  • У Макіївці окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду
Ольга Романова
редактор
11:55, 4 грудня
Надійне джерело

У Макіївці окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду

У Макіївці окупанти роздають чоловікам повістки у черзі по воду

В окупованій Макіївці у Донецькій області окупанти роздавали чоловікам повістки у черзі по воду.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

У місті немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках.

“Видача відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі”, – йдеться у повідомленні.

Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. 

“Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів”, – додали у ЦНС.

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#Макіївка #вода #повістки
Ольга Романова
редактор
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