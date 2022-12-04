12:28, 4 грудня
На Донеччині загинули п’ятеро добровольців з Грузії
В суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.
Про це посольство України в Грузії повідомило у Facebook.
"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.
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