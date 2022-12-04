“Допоможіть замерзаємо”: в окупованому Маріуполі повний колапс з опаленням, - ФОТО

В окупованому Маріуполі тисячі мешканців замерзають у своїх квартирах.

Красномовні фото з міста оприлюднив журналіст Денис Казанський.

“Маріуполь. Місто просто зруйнували і кинули його мешканців замерзати.

На російських каналах у цей час з реготом розповідають про «замерзаючу Європу», яка, зрозуміло, не замерзає”, - написав Казанський.





