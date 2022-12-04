15:47, 4 грудня
“Допоможіть замерзаємо”: в окупованому Маріуполі повний колапс з опаленням, - ФОТО
В окупованому Маріуполі тисячі мешканців замерзають у своїх квартирах.
Красномовні фото з міста оприлюднив журналіст Денис Казанський.
“Маріуполь. Місто просто зруйнували і кинули його мешканців замерзати.
На російських каналах у цей час з реготом розповідають про «замерзаючу Європу», яка, зрозуміло, не замерзає”, - написав Казанський.
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