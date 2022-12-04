19:33, 4 грудня
В окупованому Донецьку під обстріл попав фонтан-мʼяч біля “Донбас Арени”, - ФОТО
Сьогодні, 4 грудня, в окупованому Донецьку снаряди розірвалися біля гранітного фонтана-мʼяча біля стадіону “Донбас Арена”.
Нагадаємо, що тридцятитонний гігант створювався німецькими майстрами із граніту особливої породи (Tittlinger). Його діаметр становить понад 2,7 метри. Мʼяч було встановлено в 2009 році.
Величезний гранітний м'яч обертається під тиском двох струменів води. Обертання здійснюється за рахунок тиску води та завдяки ідеально круглій формі. Відхилення форми гранітного м'яча від форми ідеальної кулі не перевищує 0,1 мм.
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