  • Головна
  • На Луганщині перевіряють інформацію про страту окупантами цивільних, - ФОТО 18+
Ольга Романова
редактор
09:25, 5 грудня
Потребує перевірки

На Луганщині перевіряють інформацію про страту окупантами цивільних, - ФОТО 18+

На Луганщині перевіряють інформацію про страту окупантами цивільних, - ФОТО 18+

Інформація про публічну страту цивільних, оприлюднена Стерненком, перевіряється.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов'язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!" - зазначив Гайдай.

Перед тим громадський активіст Сергій Стерненко опублікував на власному телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних.

Фото: ТГ Стерненка
Фото: ТГ Стерненка

"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - написав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Луганщина #окупанти #цивільні #страта #Стерненко
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту