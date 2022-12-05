09:25, 5 грудня
Потребує перевірки
На Луганщині перевіряють інформацію про страту окупантами цивільних, - ФОТО 18+
Інформація про публічну страту цивільних, оприлюднена Стерненком, перевіряється.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов'язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!" - зазначив Гайдай.
Перед тим громадський активіст Сергій Стерненко опублікував на власному телеграм-каналі фото страчених окупантами цивільних.
Фото: ТГ Стерненка
Фото: ТГ Стерненка
"На Луганщині російські виродки публічно стратили цивільних. Показово, аби усі це побачили. І світ має це бачити. Справжню мерзенну російську пику нелюдів, які хизуються своїми звірствами", - написав він.
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