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  • На Донеччині ДТЕК повернеться до планових відключень електрики
Ольга Романова
редактор
09:45, 5 грудня
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На Донеччині ДТЕК повернеться до планових відключень електрики

На Донеччині ДТЕК повернеться до планових відключень електрики

З понеділка, 5 грудня, ДТЕК повертається до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомила ДТЕК у Telegram.

"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Проте компанія попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - зазначають в ДТЕК.

Останній масований ворожий ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій та об'єктів електропередачі.

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#Донеччина #ДТЕК #відключеннясвітла
Ольга Романова
редактор
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