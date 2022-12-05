09:45, 5 грудня
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На Донеччині ДТЕК повернеться до планових відключень електрики
З понеділка, 5 грудня, ДТЕК повертається до графіків стабілізаційних відключень у Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомила ДТЕК у Telegram.
"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Проте компанія попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - зазначають в ДТЕК.
Останній масований ворожий ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій та об'єктів електропередачі.
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