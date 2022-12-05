Захисники України з початку російського вторгнення знищили 91 690 окупантів та 2924 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано;

танків - 2924 (+2);

бойових броньованих машин - 5900 (+8);

артилерійських систем - 1914 (+6);

РСЗВ - 395 (+0);

засоби ППО - 211 (+1);

літаків - 281 (+0);

гелікоптерів - 264 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9);

крилаті ракети - 531 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18);

спеціальна техніка - 163 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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