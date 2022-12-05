10:07, 5 грудня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 91 690 окупантів та 2924 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано;
- танків - 2924 (+2);
- бойових броньованих машин - 5900 (+8);
- артилерійських систем - 1914 (+6);
- РСЗВ - 395 (+0);
- засоби ППО - 211 (+1);
- літаків - 281 (+0);
- гелікоптерів - 264 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9);
- крилаті ракети - 531 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18);
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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