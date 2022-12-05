Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти поранили двох мирних мешканців

За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині — в Олексіївці та Желанному Другому. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор