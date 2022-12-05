Переселенці можуть отримати нову допомогу

Родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.